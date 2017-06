Ein Traum in rosa und rot

Am vergangenen Montag war es dann so weit! Das Wetter war zwar nicht so ganz optimal, aber wir haben nur einige wenige Tropfen abbekommen und konnten die kleine Wanderung durch die Mohnfelder in vollen Zügen genießen. Es war etwas windig und die sich im Wind wiegenden rosa Blüten waren einfach traumhaft anzuschauen. Auch die Mischung mit Kornblumen und dem "normalen" roten Mohn fand ich sehr reizvoll.Auch in meinem Garten habe ich Mohn, eine hellrote fusselige Sorte, die ich mal als Samen von einer Bekannten bekommen habe. Die sät sich jedes Jahr selbst wieder aus und ist wie alle Mohnblüten, bei Hummeln sehr beliebt. am Ende noch ein paar Fotos von einem Mohnfeld in der Nähe von Korbach.