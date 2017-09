Ein puscheliger und flinker Geselle

Diese Bilder vom Eichhörnchen entstanden, als wir gerade zu unserer "Harz-Tour" nach Bad Harzburg aufbrechen wollten. Ich konnte nicht widerstehen und mußte das Eichhörnchen natürlich erstmal fotografieren (es kam bei uns ja nicht auf "5 Minuten" an).Das Eichhörnchen hoppelte bei meiner Mutti durch den Garten zum Nachbarn und von dort auf das Garagendach. Hinter der Garage steht ein großer Walnussbaum und das Eichhörnchen wählte den Weg über das Garagendach in den Baum, von dort (mit der Nuss) wieder runter zum Nachbarn, um dort die Nuss zu verstecken. Dann ging das Ganze von vorne los. Ich hätte dem Treiben stundenlang zusehen können, ohne daß es langweilig geworden wäre!Leider sind es nur 4 einigermaßen brauchbare Bilder geworden, weil das Kerlchen so flink unterwegs war und auch der Zoom es nicht näher einfangen konnte.Diese Bilder sind Ausschnitte aus den Original-Fotos, deshalb ist die Bild-Qualität nicht so gut.