Ein frühlingshaftes Geschenk zum 3. Februar-Wochenende 2022

Dieser Discounter macht so etwas (Blumensträuße und blühende Topf-Pflanzen zum Wochenende bzw. zum Wochenanfang verschenken) in unregelmäßigen Abständen, da die Blumensträuße und blühenden Topf-Pflanzen das Wochenende nicht überleben würden. Und bevor sie im Bio-Müll landen, verschenken sie sie lieber, damit die Kunden sich zu Hause wenigstens noch ein paar Tage (und sei es nur über das Wochenende) dran erfreuen können.Die Tulpen-Sträuße gab es jeweils 2x in Gelb, Weiß, Rosa und Rot und diesen bunten Strauß gab es nur 1x.Der Kunde vor mir (ein älterer Herr) und ich haben beide vor dem Eimer mit den Sträußen gestanden und er fragte mich, welchen Strauß er für seine Frau nehmen soll (die Lieblingsfarbe seiner Frau war leider nicht dabei). Ich meinte daraufhin, dass der bunte Strauß doch sehr schön sei. Er fand ihn von den Farben her aber zu unruhig, deshalb habe ich zu dem gelben Strauß geraten, weil diese Farbe ja auch schön auf den nahenden Frühling hinweist. Mein Argument fand er sehr gut und so hat er auch wirklich den gelben Strauß mitgenommen.Ich habe mich (obwohl ich Tulpen nur im Garten mag) für den bunten Strauß entschieden, ihn aber nicht selber behalten, sondern meinen beiden Töchtern geschenkt, die sich sehr darüber gefreut haben.