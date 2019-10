Ein egoistischer Spatz am Futter-Silo

Dieser Spatz flog gegen 14.15 Uhr auf den Kamin von unserem Grill, beobachtete kurz den Futter-Silo (zu der Zeit war dort kein anderer Vogel am Futtern) und flog ihn dann an.Jedesmal, wenn ein anderer Vogel auch andocken wollte, hat er sich aufgeführt, als würde ihm der Futter-Silo ganz allein gehören (dabei war der Futter-Silo gerade frisch aufgefüllt und somit Futter für viele Vögel vorhanden). Der Spatz hat sich durch nichts und niemanden stören lassen, auch nicht, als ich mich an der Fensterscheibe bewegt habe, um die Arme (die mit der Zeit ein bißchen lahm wurden) zu entspannen. Gegen 14.45 Uhr hatte er sich dann wahrscheinlich satt gefuttert und ist weggeflogen.Die anderen Vögel hatten sich in der Zeit (als der Spatz den Futter-Silo belagert hatte) an den Körnern, von denen mittlerweile eine ganze Menge auf dem Boden lagen, bedient. Als der Spatz weggeflogen war, sind sie nach und nach an den Futter-Silo geflogen, haben sich ihr Körnchen genommen, sind an einen ruhigen Platz geflogen, haben das Körnchen verspeist und haben sich dann das nächste Körnchen geholt. Das alles ging so friedlich und gesittet zu, wie es eigentlich auch mit dem Spatz hätte sein sollen.Nach dieser Aktion vom Spatz habe ich zusätzlich die große Futter-Schale mit Körnern gefüllt und auch auf die Terrasse gestellt (falls dieser oder ein anderer egoistischer Vogel das gleiche Spielchen treibt).Die Bilder sind Ausschnitte aus den Original-Fotos (die Original-Fotos habe ich durch die Fensterscheibe aufgenommen), deshalb ist die Bild-Qualität nicht so gut.