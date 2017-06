Der Rheinfall bei Schaffhausen

Da wir in den 80er und 90er Jahren noch keine Digital-Kamera hatten, wurden daher Papierbilder gemacht (die Bilder sind nie "gestochen" scharf geworden, leider, und mit den Jahren leidet auch die Bild-Qualität).Diese Bilder habe ich (mit Hilfe meiner jüngsten Tochter) gescannt und nur den Kontrast ein bißchen angeglichen.Ich habe mir gedacht, ich fange mal mit dem "Rheinfall bei Schaffhausen" an und werde in loser Reihenfolge immer mal wieder solche Bilder einstellen.Und keine Angst, es sind keine 1000 Bilder, die ich Euch zeigen möchte, sondern nur 27 (die auf mehrere Themen-Beiträge verteilt sind; mal sind es nur Schnappschüsse und mal sind es kleine Serien, wo aber 10 Bilder nicht überschritten werden)!Die Bilder vom "Rheinfall bei Schaffhausen" entstanden Ende August 1991, als wir (mein Mann, meine älteste Tochter und ich) 1 Woche Urlaub im Südschwarzwald gemacht haben.Leider war das Wetter an diesem Tag (als wir den "Rheinfall bei Schaffhausen" besucht haben) nicht das Schönste (es war etwas trübe und ab und zu hat es auch etwas genieselt).