Dabei haben wir auch einen Reiher beobachten und fotografieren können. Leider war er aber am anderen Ufer (im Naturschutzgebiet), so daß wir in trotz voll ausgefahrenem Zoom nicht so optimal fotografieren konnten wie wir wollten. Trotz der suboptimalen Bild-Qualität ist der Reiher aber einigermaßen gut zu erkennen.Ich habe mit meiner CANON Power Shot SX620 HS fotografiert und meine Tochter mit ihrer SONY Cybershot DSC-H300.Die Fotos sind zwischen 7 Uhr und 8 Uhr entstanden.