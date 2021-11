Da wollte sich jemand partout nicht fotografieren lassen ...

Bis ich dieses ETWAS geortet hatte, vergingen ein paar Sekunden ... und dann sah ich den Kopf eines Vogels, den ich aber nicht zuordnen konnte, da ich den Rest des Vogels nicht sah.Erst als der Vogel in den Futter-Baum flog, hatte ich eine Ahnung, um wen es sich da handelt ... es war ein Eichelhäher (und zum allerersten Mal in unserem Garten bzw. Vorgarten).Er wollte sich partout nicht fotografieren lassen, denn er vertseckte sich immer wieder zwischen den Ästen, so dass ich immer nur kleine Details von ihm zu sehen bekam.Kurz bevor er wegflog, zeigte er zwar etwas mehr von sich, hielt aber trotzdem nicht richtig still, so dass die letzten beiden Fotos leider unscharf geworden sind.Die hier gezeigten Bilder sind Ausschnitte aus den Original-Fotos und die Entfernung von meinem Schreibtischfenster zum Vogel betrug ca. 5 m.