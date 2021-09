Bei so einem Erlebnis ...

Eigentlich wollte ich heute Vormittag (14.09.2021) ja bügeln, aber während ich darauf wartete, dass das Bügeleisen betriebsbereit ist, habe ich ein bisschen aus dem Esszimmerfenster in Richtung Garten geguckt. Da spazierte ein Vogel auf der Wiese umher, den ich noch nie gesehen habe (vielleicht war bzw. ist es ja eine weibliche Amsel gewesen) und habe einfach mal die Kamera (die immer griffbereit in meiner Hosentasche ist) auf den Vogel gehalten und drauf los fotografiert.Die ersten Fotos sind zwar nichts geworden, aber dann wurde es spannend, denn der Vogel hatte einen dicken Wurm gefangen. Nachdem er diesen verspeist hatte, suchte er noch eine ganze Weile die Wiese weiter ab, ob er vielleicht noch so einen Leckerbissen findet. Er hat aber keinen mehr gefunden und ist, kurz nachdem ich das letzte Foto gemacht hatte, weggeflogen.Die Bilder sind Ausschnitte aus den Original-Fotos (ich habe mit dem Makro-Programm gearbeitet und der Zoom war voll ausgefahren) und die Entfernung von meinem Standpunkt (Esszimmerfenster) über die Terrasse zum Vogel betrug ca. 15 m.