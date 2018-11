Anzeige

Weihnachtszauber in Korbach vom 8.12. bis 21.12. 2018

Vom 8.12. bis 21.12. findet in der

Hansestadt Korbach in der

Proffessor-Bier-Straße

der Weihnachtszauber statt.

Es erwartet euch ein buntes

Programm





Ein Beitrag von Jürgen Hamel

Bürgerreporter für Myheimat in Korbach

