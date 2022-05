Walpurgisfeier am 30.04.2022 ...

Ich war vom 30.04. - 01.05.2022 wieder zu einem "Mutter-Tochter-Wochenende" (dem 1. in diesem Jahr) in meinem Heimatstädtchen Bad Lauterberg.Meine Mutti und ich wollten (wenn das Wetter mitspielt) am Abend zur Walpurgisfeier in den Bad Lauterberger Kurpark.Während ich morgens um 5 Uhr bei strömendem Regen (bis Kassel, ab da, bis Göttingen, einzelne Schauer) von Korbach losgefahren bin, hatten wir den ganzen Tag schönes (aber kühles) Wetter.Also sind wir (meine Mutti, mein jüngster Bruder mit seiner Lebensgefährtin und ich) gegen 19.30 Uhr (die Feier sollte von 17 Uhr - 22 Uhr stattfinden) in Richtung Kurpark gefahren.Die Parkplatzsuche war kein Problem, da wir nicht lange gesucht haben, sondern gleich zu einem Parkplatz gefahren sind, der nicht in direkter Nähe zum Kurpark war (die ca. 700 m bis zum Kurpark hat meine Mutti mit ihren Gehstützen gut bewältigen können).Meine Eindrücke von meiner 1. (und wahrscheinlich auch letzten) "Walpurgisfeier" sind etwas enttäuschend. Im ganzen Kurpark waren gerade mal 4 Hexen (Puppen) zu sehen, während es am 27.04.2019 (als ich meine Mutti besuchte) 8 Hexen (2 davon am "Haus des Gastes" und am gegenüberliegenden Kurhotel) waren. Dafür waren ziemlich viele Menschen (Erwachsene und Kinder) als Hexen und Teufel verkleidet (die "Menschenmasse" hielt sich, im Gegensatz zum Oberharz aber in Grenzen ... Freunde meines Jüngsten Bruders hatten von den einzelnen Orten Lageberichte gegeben).Und von "Tante Agathe" (Constanze Seemann und einige andere User wissen, wer "Tante Agathe" ist) war gar nichts zu sehen (ich hatte sie auch letztes Jahr schon nicht gesehen).Für das leibliche Wohl war gesorgt ... da hat man auch die meisten Menschen angetroffen und auch beim Kurpark-Pavillon war der größte Teil der Besucher, da dort eine Band aus Hannover aufgetreten war und eine Lasershow stattfand.Als es dunkel war, waren auf einmal 3 Stelzenläufer in beleuchteten Kostümen zu sehen, die sehr langsam zwischen den Menschen herumgelaufen sind.Dafür, dass 2 Jahre keine Walpurgisfeier stattgefunden hatte, haben sich die Veranstalter aber doch große Mühe gegeben, waren sich meine Mutti und mein Bruder einig (für mich persönlich waren es eindeutig zu wenige Hexen-Figuren).Wir (meine Mutti und ich) sind nicht bis zum Schluss geblieben, da meine Mutti nicht so lange stehen konnte und es für das Sitzen auf einer Parkbank doch empfindlich kühl wurde (mein Bruder und seine Lebensgefährtin sind aber bis zum Schluss geblieben).Trotzdem war es ein sehr schönes "Mutter-Tochter-Wochenende" (und, wie immer, leider viel zu kurz) und ich hoffe, dass es davon noch so einige in diesem Jahr gibt.