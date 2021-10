Vorstellung vom Radiosender Antenne Korbach!

Am 1.5. 2019 hat DJ Tommy dem Radiosender Antenne Korbach im Interneteröffnet. Der Radiosender Antenne Korbach wird über die Streamingplattformvon Laut FM gesendet.Das Musikprogramm von Antenne Korbach spielt Musik aus den MusikrichtungenPopschlager, Rock, Pop, Synth-Pop sowie Songs von Musikern aus Korbach und Umgebung.Zum Beispiel Aaron Degenhardt aus Korbach, Nadine Fingerhut aus Vöhl undFrank Becker aus Godelsheim.Betreiber von dem Radiosender Antenne Korbach ist der 53 Jährige DJ Tommyin Korbach.Gehört werden kann der Radiosender Antenne Korbach in ganz Deutschlandsowie im ganzem Landkreis Waldeck-Frankenberg über das Internetunter dem folgendem Link http://stream.laut.fm/korbach



Hören könnt ihr dem Radiosender Antenen Korbachauch über www.radio.debei Radio de müsst ihr Korbach eingebenund dann auf Play klicken.Die Sendezeiten vom Radiosender Antenne Korbachsind von Montag Bis FreitagVon 16 Uhr 00 Bis 20 Uhr 00Außerhalb der offizellen Sendezeitläuft jede Nacht sowie auch dasganze Wochenende der Autodjmit einem Bunten Musikprogramm.So bekommen alle Hörer vom Radiosender Antenne Korbachrund um die Uhr ein buntes Musikprogrammim Radio zu hören.Wer zuhören will ist jeder zeitherzlich-Willkommen!Umso mehr dem Radiosender Antenne Korbacheinschalten umso bekannter wird der Radiosender Antenne Korbach.Ein Beitrag von Jürgen HamelBürgerreporter für Myheimatin Korbach!