Anzeige

Übersicht der Veranstaltungen in Korbach für das Jahr 2020

Hier kommt eine Übersicht der Veranstaltungen in Korbach für 2020 die schon feststehen!

9.5. bis 11.5 Salatkirmes in Strohte

4.6. bis 7.6. Kiliansmarkt in Korbach

2.7. bis 5.7. Altstadt-Kulturfest in Korbach

5.9. bis 6.9. 800 Jahr-Feier Eppe

5.9. bis 6.9. Hanse Festival

11.9. bis 13.9. Weinfest in Ense

10.10. bis 11.10. Mittelalterlicher Markt in Korbach

17.10. bis 19.10. Kirmes in Meineringhausen

7.11. bis 8.11. Streetfood-Festival





Weitere Veranstaltungen folgen demnächst





Ein Beitrag von Jürgen Hamel

Bürgerreporter für Myheimat

in Korbach!

Gefällt mir