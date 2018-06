Anzeige

Sommerfest der Lebenshilfe Waldeck im Stadtpark Korbach

Am Samstag den 4.8. findet das Sommerfest

der Lebenshilfe Waldeck im Stadtparkt in Korbach statt.

Es erwartet euch wieder ein buntes Programm.

Beginn ist um 13 Uhr 00



Ein Beitrag von Jürgen Hamel

Bürgerreporter für Myheimat in Korbach

