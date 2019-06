Oldtimer in Bad Arolsen am 09.06.2019

Auf dem Parkplatz konnte ich die Oldtimer fast von allen Seiten fotografieren.Da das Schloß ja Privatbesitz ist und die meisten Oldtimer auf dem Schloßhof standen, habe ich mich nicht getraut, den Schloßhof zu betreten und dort die einzelnen Fotos zu machen (ab einer bestimmten Uhrzeit wäre das zwar möglich gewesen, aber es wären dann auch immer wieder Menschen zu sehen gewesen, die die Autos ganz oder teilweise verdeckt hätten, und somit wären keine guten Fotos zustande gekommen).So habe ich mich am Schloßtor auf ein Gesamtbild der Oldtimer auf jeder Seite begnügt und das ein oder andere Auto in der 1. Reihe etwas näher rangezoomt.Die Fotos 1 - 8 habe ich auf dem Parkplatz in der Nähe des Schlosses gemacht.Die Fotos 9 - 12 sind am Tor zum Bad Arolser Schloßhof entstanden.