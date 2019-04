(nicht nur) für Constanze Seemann ...

Es hat sich so einiges im Bad Lauterberger Kurpark getan, u. a. wurde ein neuer Kinderspielplatz angelegt, der auch bei dem nicht sehr freundlichen Wetter am Samstag (27.04.2019) sehr gut besucht war.Und ich habe "Tante Agathe und ihr Hexenhäuschen" besucht. Ihr Häuschen ist renoviert worden und ist jetzt in tadellosem Zustand, soweit ich das beurteilen konnte.Aber bei "Tante Agathe" bin ich mir ganz und gar nicht sicher, ob sie es wirklich ist. Denn sie sieht auch "restauriert" aus. Oder ist sie das gar nicht und sie wurde aus ihrem Häuschen vertrieben? Denn für mich sieht die Hexe nicht nach "Tante Agathe" aus. Dafür habe ich außerhalb des Kurparks (an einem Haus gegenüber) eine Hexe gesehen, die eher nach "Tante Agathe" aussieht.Und jetzt ist Constanze Seemanns Beurteilung gefragt: Welche Hexe auf den ersten beiden Bildern ist TANTE AGATHE???Und vielleicht erkennt Conny ja auch noch den Rest der "buckligen Verwandschaft"!?