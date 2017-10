Neuer Bahnsteig am Südbahnhof Korbach ist fertig!

Der neue Bahnsteig am Südbahnhof in Korbach ist sehr schöngeworden. Es wurde auch ein neues Wetterschutzhäuschen am Südbahnhofin Korbach gebaut. Die Fahrgastinformation ist auch wieder in betrieb.Der Fahrplan ist auch in dem neuen Wetterschutzhäuschen zu finden.Der Bahnsteig am Südbahnhof ist jetzt auch baarierefrei umgebaut wordenso das jetzt Fahrgäste mit Rollstühlen sowie mit einem Rolator in den Zug einsteigen können. Der Südbahnhof in Korbach wird auch wieder Hessentagsbahnhof wärend demHessentag der vom 25.5. bis 3.6. 2018 in Korbach stattfindet.Ein Beitrag von Jürgen Hamel Bürgerreporter für Myheimat in Korbach!