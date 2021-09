Morgen Läuft die 313.Sendung im Internetradio Antenne Korbach von 8 Uhr 00 Bis 14 Uhr 00

seine 313.SendungVon 8 Uhr 00 Bis 14 Uhr 00Es erwaret die Hörer von Antenne Korbachwie immer ein Buntes Musikprogramm.Hier ein Kleiner Überblickt auf das Musikprogrammmit den Künstlern die im Programm sind.Tommy SteinerNino De AngeloValerie MoneUwe BusseTom AstorDie Gruppe Tol&TolThomas AndersThom PaceDie Gruppe The TremeloesDie Gruppe PoliceDie Gruppe TaoStefan Remmler& NinaStefanie HertelSollie NeroDie Gruppe Zillertaler SchürzenjägerSimon&GrafunkelDie Gruppe UnheiligUdo LindenbergPurple SchulzDie Gruppe PurPeter FoxPe WernerNenaMarius Müller WesternhagenMarianne RosenbergDie Gruppe Ich&IchHubert KahLne MarlinMike eon GroschJasmin WagnerDavid HasselhoffBonnie Biancound viele anderesind im Programm.Hören könnt ihr demRadiosender Antenne Korbachüber dem folgendem Link Antenne Korbach

http://stream.laut.fm/korbachzu hören ist der Radiosender Antenne KorbachDeutschlandweit im Internetsowie im ganzem Landkreis Waldeck-Frankenbergkann der Radiosender Antenne Korbachebenfalls überall gehört werden.hören kann mann dem Radiosender Antenne Korbachauch über Alexa, sowie über jedes Internet tauglicheHandy, Jedes Internet taugliche Radiogerät,Tablet.Die Sendezeiten vom Radiosender Antenne Korbachsind immer von Montag Bis FreitagVon 8 Uhr 00 Bis 14 Uhr 00Antenne Korbach sendetauch jede Nacht und auchdas ganze Wochenendeein mehrstündiges Musikprogrammfür seine Hörer das vom Autodjins Radio eingespielt wird.Betreiber von demRadiosender Antenne Korbachist der 53 Jährige DJ Tommy in Korbach.1600 Hörer haben dem Radiiosender Antennne Korbachbis jetzt gehört. Die kommen aus korbach sowie aus demSchwarzwald, Kassel, Bad Arolsen, Frankenberg,Frankfurt Am Main,Frankfurt an der Oder,Berlin, Hamburg, Bremen, Hagen, Rostockund aus vielen anderen Städten kommendie Hörer von Antenne Korbach.Auch im diesem Jahr sendetder Radiosender Antenne Korbacham Hieligabend von 10 Uhr 00 Bis 16 Uhr 00wieder die schönsten Weihnachtsliederund am Silvesterabend sendet der Radiosender Antenne Korbachvon 18 Uhr 00 Bis 0 Uhr 00 ein 6 Stündiges Musikprogrammfür alle Hörer die am Silvesterabend gute Musik im Radiohören wollen.Live im Sendestudio ist DJ Tommy!Ein Beitrag von Jürgen HamelBürgerreporter für Myheimatin Korbach!