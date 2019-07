Anzeige

Mittelalterlicher Markt in Korbach

Am 12.10./ 13.10. findet in der

Hansestadt Korbach

wieder der Mittalterliche Markt

statt.

Los geht es ab 11 Uhr 00

Kommt alle zu uns nach Korbach

zum Mittalterlichen Markt!







Ein Beitrag von Jürgen Hamel

Bürgerreporter für Myheimat in Korbach

Gefällt mir