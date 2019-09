Mini-Urlaub in Eisenach (6. und letzter Teil) ...

Zuerst bekommt man einen Film (Filmdauer ca. 10 Minuten) gezeigt und kann dann, wenn man möchte, bis fast unter die Kuppel auf einen von 6 Balkonen (es war aber nur einer davon zugänglich) emporsteigen. Von dort oben hat man eine tolle Aussicht (wenn das Wetter mitspielt) über Eisenach und die Umgebung und zur WARTBURG.Man sollte aber, wenn man den runden Treppenaufgang benutzen will, nicht allzu moppelig sein, denn der ist sehr schmal und für Menschen, die unter Platzangst leiden, nicht unbedingt geeignet.Auch ist es ratsam, den Eingang zum Treppenaufgang im Auge zu behalten (wie viele Menschen sind in der eigenen Anwesenheit nach oben gegangen und wie viele sind in der Zwischenzeit wieder runtergekommen), denn Gegenverkehr ist nicht gut, da es keine Ausweichmöglichkeit gibt. Und mehr als 4 Personen passen, meiner Meinung nach, auch nicht auf den Balkon. Ein perfektes Timing beim Aufstieg bzw. Abstieg ist hier also sehr zu empfehlen.Der Besuch des BURSCHENSCHAFTSDENKMALS ist auch bei nicht so gutem Wetter sehr empfehlenswert.