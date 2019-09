Mini-Urlaub in Eisenach (2) ...

Als wir vormittags in Eisenach ankamen, hatten wir noch sehr viel Zeit, bis wir in unsere Ferienwohnung einziehen konnten. Da haben wir die Zeit genutzt und schon mal einen Stadtrundgang unternommen.Da wir in der Nähe des Marktplatzes geparkt hatten und sich dort auch die Tourist-Information befand, boten sich schon mal der erste Ansichtskartenkauf und die ersten Foto-Motive an. Auch den Besuch vom LUTHER-HAUS haben wir gleich absolviert (dazu gibt es aber einen gesonderten Beitrag).Leider müßt Ihr Euch die LINKS zum RATHAUS, zur GEORGENKIRCHE, zur RATS-APOTHEKE, zur ELISABETHKIRCHE und zum GEORGSBRUNNEN selbst raussuchen, da mir zwar immer der richtige Link angezeigt wurde, beim Anklicken im Beitrag aber etwas völlig anderes gezeigt wurde.Die nachfolgenden LINKS zeigen aber problemlos das, was sie zeigen sollen.