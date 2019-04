Kunstverein Korbach: Ausstellung Marina Krasnitzkaya

Krasnitzkaya ist im heutigen Sankt-Peterburg geboren und siedelte 1994 in die Bunddesrepublik über. Bereits als junge Frau erstellte sie ihre ersten Werke und arbeitete später unter anderem an der berühmten Porzellanmanufraktur Lomonosow.Die Ausstellung ist noch bis zum 26.05.2019 in den Räumen des Kunstvereins Korbach, Professor-Bier-Straße 8, täglich (außer Montags) zu sehen.