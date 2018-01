Kunstgalerie und Atelier "Kollektivstudio" in Korbach

Die beiden Kunststudentinnen Ilona Seibert und Katrin Sälzer wollen zukünftig regionalen und überregionalen Künstlern die Gelegenheit geben, ihre Arbeiten dort zu präsentieren.Die beiden jungen Damen, von denen die eine Bildhauerei und die andere Zeichnenmomentan in einem Fernstudium an der Wiesbadener freien Kunstakademie studieren, nehmen selbstverständlich auch Auftragsarbeiten wie etwa Holzbrennerei oder Gläserprägung an.Zudem planen die beiden in den nächsten Jahren einen neuen Kunstverein in Korbach zu etablieren, der am 20. Januar gegründet werden soll, sowie die Korbacher Kunstnacht wieder aufleben zu lassen.