Heute vor 2 Jahren, ...

Dieser Tannenbaum wird jedes Jahr zur Advents- und Weihnachtszeit (und auch in der Osterzeit) liebevoll von "guten Geistern" geschmückt.Wenn ich in der Advents- und Weihnachtszeit (aber auch in der Osterzeit) von Bad Arolsen nach Hause fahre, nehme ich gerne diesen kleinen Umweg in Kauf und freue mich über den geschmückten Tannenbaum.