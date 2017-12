Helmscheider Theatergruppe begeistert ...

... beim alljährlichen Jahresabschluss mit einer feurig witzigen Feuerwehrsatire im Dorfgemeinschaftshaus.Wie schon in den vergangenen Jahren wurden fast 100 Vereinsmitglieder und Freunde der Vereine bestens mit Speisen und Getränken versorgt.Höhepunkt des Abends war wieder mal ein Theaterstück in vier Akten mit dem Namen „Der Grillclub mit dem roten Auto“.Das Stück spielte in einer gemütlichen Grillecke, die sich hinter einem Feuerwehrhaus befindet. Nach vielen Übungsstunden freuten sich alle Akteure den zweistündigen Vierakter endlich aufführen zu dürfen und sie wurden mit viel Applaus belohnt. Das Stück ist natürlich mit einigem Lokalkolorit gespickt, so dass sich auch bekannte Orte und Persönlichkeiten in einigen Dialogen wiederfanden.Am 12. und 13. Januar jeweils um 20 Uhr finden im Helmscheider Dorfgemeinschaftshaus zwei öffentliche Aufführungen statt.Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei der Buchhandlung Thalia (ehemals Schreiber) in Korbach erhältlich. Der Eintrittspreis beträgt 7 Euro.Die freiwillige Ortsfeuerwehr besteht nach dem Tod ihres Brandmeisters nur noch aus 3 Mitgliedern. „Scheißegal“ ist die Haltung der Männer, denn jeder Einzelne ist stolz auf die Wehr. Dass die Drei, außer Bier trinken und grillen, nichts zustande bekommen, juckt niemanden. Der Schlendrian ist an der Tagesordnung.Erst als sich die Kreisbrandmeisterin dem Lotterleben annimmt, hat der Spaß ein Ende. Diese ernennt eine bis dahin unbekannte Frau zur Ortsbrandmeisterin. Eine Frau! Ausgerechnet eine Frau… Ein Kulturschock für die Männer…Nicht nur, dass die Neue Bier und Grillfleisch scheut wie der Teufel das Weihwasser, nein, die neue Chefin krempelt den Sauhaufen fortan auch noch gehörig um.Weitere Frauen treten der Feuerwehr bei und die „alte Garde“ bekommt mehr und mehr das Wasser abgegraben. Damit nicht genug. Die Männer müssen ihr Können bei einer internen Feuerwehrolympiade unter Beweis stellen. Zwischen den neuen und alten Kameraden beginnt ein ungleicher Geschlechterkampf, der für die Männer zur ernsten Zerreißprobe wird…mehr auf: http://www.helmscheid.de/index.php/item/143-helmsc...