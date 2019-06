Diese Fotos habe ich heute morgen (09.06.2019) gegen 6.45 Uhr in Bad Arolsen auf einem Parkplatz in der Nähe vom Schloß gemacht.Die anderen Oldtimer (auf dem Parkplatz und auf dem Schloßhof) zeige ich Euch in einem anderen Beitrag.Als ich diesen Oldtimer gesehen habe, wurden Kindheitserinnerungen wach!