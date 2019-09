Anzeige

Die Goldtaler sind wieder zurück in der Fußgänerzone in Korbach

Die Goldtaler sind wieder zurück

in der Fußgängerzone in Korbach

worüber ich mich sehr freue.







Ein Beitrag von Jürgen Hamel

Bürgerreporter für Myheimat in Korbach!

Gefällt mir