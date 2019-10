Anzeige

Der Mittelalterliche Markt in Korbach war wieder sehr gut Besucht!

Am 12.10./ 13.10. fand in Korbach

zum 35. mal der Mittelalterliche Markt statt.

Es waren wieder sehr viele Besucher aus

Nah und Fern zu Gast auf dem Mittelalterlichen Markt

in Korbach.

Das Wetter war auch sehr gut.

Auch bei Dolomiti waren sehr

viele Gäste zu Besuch und haben

sich Eis und Kaffee bestellt und sich

schmecken lassen.

Der Mittelalterliche Markt in Korbach

ist jedes Jahr immer sehr schön es kommen

immer sehr Viele Besucher zum Mittelalterlichen Markt

nach Korbach.

Ich freue mich bereits schon jetzt auf dem nächsten

Mittelalterlichen Markt im Jahr 2020

Ein Beitrag von Jürgen Hamel

Bürgerreporter für Myheimat

in Korbach!

