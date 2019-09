Anzeige

Der kleine Mittwochs-Markt war gut besucht!

Der Kleine Mittwochs- Markt in Korbach

war gut besucht.

es gab wieder ein Buntes Angebot

an Waren.

Das Wetter war auch gut.







Ein Beitrag von Jürgen Hamel

Bürgerreporter für Myheimat

in Korbach

Gefällt mir