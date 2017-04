haben die Bauarbeiten am Bahnhofsvorplatz und amBusbahnhof begonnen. Die Bauarbeiten an den Bahnsteigen 1 und 2beginnen am 1.7. und dauern bis zum 16.9. 2017.Der Bahnsteig am Südbahnhof in Korbach wird ebenfalls erneuert und ein neuesWetterschutzhaus wird auch gebaut.Ein Beitrag von Jürgen Hamel Bürgerreporter für Myheimat in Korbach!