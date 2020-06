Wasserspielereien in der Zinkwanne

Dieser Gartenteich ist erstmal nur probeweise in Betrieb, da wir noch nicht wissen, welche Wasserpflanzen da rein sollen bzw. ob überhaupt. Denn spätestens ab Herbst (also vor den ersten Nachtfrösten) soll die Zinkwanne winterfest verstaut werden.Zur Überbrückung, bis wir diesen "mobilen Gartenteich" richtig gestalten, sind erstmal die künstlichen Seerosen und die 3 Entchen ( https://www.myheimat.de/korbach/freizeit/mein-frau... ) im Einsatz.Außer dem "Pilz" gibt es auch noch die "Fontäne", die sich aber leider nicht so schön fotografieren ließ (die Bilder sind sehr unscharf geworden und hätten mehr den Garten als die "Fontäne" gezeigt), deshalb gibt es von der "Fontäne" keine Bilder.Das letzte Bild zeigt eine "Eigenkonstruktion", was man mit diesem Wasserspiel noch für eine Figur machen kann.Die Fotos habe ich Ende Mai 2020 gemacht.