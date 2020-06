Anzeige

Seit dem 15.6. hat das Freibad in Korbach geöffnet!

Seit dem 15.6. 2020 hat das Freibad

in Korbach wieder geöffnet.

Mann kann endlich wieder schwimmen gehen

Es gelten aber auch im Freibad die

Coronaregeln somit dürfen maximal

nur bis zu 500Besucher ins Korbacher

Freibad rein.

Desweiteren muss ein Mindestabstand von 3,5 Meter eingehalten

werden. Die Maskenpflicht gildet auch im Freibad und zwar in den

folgenden Bereichen vor dem WC-Anlagen, vor den Duschräumen

sowie vor dem Imbiss im Freibad.





