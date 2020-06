Seit dem 1.5. 2020 gibt einen neuen Radiosender für Korbach im Internet unter dem Name Antenne Korbach!

unter dem Name Antenne Korbach.Die Idee für einen Radiosender für Korbach hatte DJ Tommyin Korbach. Der Radiosender Antenne Korbach bittet seinenHörern ein Bunt Gemischtes Musikprogamm so sind Musiker ausKorbach und Umgebung im Programm von Antenne Korbach zu hören.Zum Beispiel Die Sängerin Nadine Fingerhut aus Vöhl sowie der MusikerFrank Becker aus Godelsheim sind ebenfalls im Programm von Antenne Korbachzuhören. Betreiber der Radiostation Antenne Korbach ist der 52 Jährige DJ Tommy in Korbach. Zu Hören ist der Radiosender Antenne KorbachVon Montag Bis Freitag von 16 Uhr 00 Bis 20 Uhr 00Gehört werden kann der Radiosender Antenne Korbachüber den folgenden Link. Internetradio



Gehört werden kann der Radiosender Antenne Korbach

auch über www.radio.de

und über www.radio.netJede Nacht läuft auch der Autodj von Antenne KorbachEin Beitrag von Jürgen HamelBürgerreporter für Myheimatin Korbach!