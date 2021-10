Musikprogramm für die 335. Sendung im Internetradio Laut FM Korbach am 27.10. 2021!

im Internetradio Laut FM KorbachAm Mittwoch dem 27.10.2021Von 16 Uhr 00 Bis 20 Uhr 00sendet der Radiosender Laut FM Korbachein 4stündiges Musikprogramm für seine Hörer.Im Programm sind mit dabeiMarie ReimMark ForsterAudrey LandersDie Gruppe RelaxJohnny BachMary RossLafeeAndy BorgWolff MaahnKlaus Lage BandJuliane WerdingDie PaldauerDie Gruppe The ShortsThe BangelsSollie NeroOliver SimonRene& SchenkDie Gruppe CoronaDie Gruppe ACDCDie Gruppe DoorsSandraRoland KaiserWolfgang PetryModern TalkingNino De Angelound viele anderesind im Programm!Zuhören könnt ihr überdiesem Link http://stream.laut.fm/korbach

Hören könnt ihr dem Radiosender

Laut FM Korbach auch

über www.radio.de

bei Radio de müsst

ihr Korbach eingeben

und dann anschließend

auf Play klicken.

zuhören kann mann

auch über Alexa,

jedes Internet Fähige

Handy, Jedes Internet Fähige

Radiogerät und über Tablet!

Zu hören ist der Radiosender

Laut FM Korbach überall

in Deutschland sowie überall

im Landkreis Waldeck-Frankenberg

über das Internet!

Die Sendezeiten vom RadiosenderLaut FM Korbach sindimmer von Montag Bis Freitagimmer in der Zeit von16 Uhr 00 Bis 20 Uhr 00Der Radiosender Laut FM Korbachsendet auch jede Nacht sowie auchdas ganze Wochende für die Hörerein Buntes Musikprogrammdas eine Länge von zirka30 Stunden hat und vom Autodjins Radio eingespielt wird.Betreiber vom RadiosenderLaut FM Korbach ist der53 Jährige DJ Tommyin Korbach wo sichauch das Sendestudiovom Radiosender Laut FM Korbachbefindet.