Mein 1. Besuch von einem der 3 Seen im "Waldecker Land"

Wir sind zum Diemelsee gefahren, denn "Frauchen" meinte, dass da die Chancen, fast allein zu sein, am größten wären. Und sie hatte Recht, denn den Badestrand hatten wir ganz für uns allein und konnten uns so richtig beim Foto-Shooting austoben.Beim Anblick des Sees habe ich doch ein bißchen Heimweh nach Fehmarn und der Ostsee bekommen, aber das Gefühl hat nicht sehr lange angehalten, denn mein "Frauchen" hat mich getröstet und mir zugesichert, wenn es gar zu schlimm mit dem Heimweh werden würde, dass ich dann auf jeden Fall wieder zurück nach Fehmarn kann. Aber ich will ja gar nicht zurück, denn in der Ostsee muß ich alleine für mich sorgen und zum Knuddeln ist auch keiner so richtig da. Und der See mit den Bergen drumherum hat auch etwas Schönes (und vielleicht fahren wir da jetzt ja mal öfter hin). Außerdem ist es bei meinem "Frauchen" und ihrer Familie nie langweilig (egal, ob ich von der Fensterbank aus dem Fenster sehe oder im Garten bin, es gibt immer etwas Interessantes zu sehen). Und wenn es mir dann doch zuviel wird mit dem "aus dem Fenster sehen" oder den Garten zu beobachten, dann mache ich es wie die Hauskatze, nämlich ein kleines Schläfchen.Die Heimfahrt war auch sehr aufregend, denn als wir vom Parkplatz am See wegfahren wollten, war auf dem Seitenstreifen eine Bachstelze zu sehen ... und "Frauchen" mußte natürlich auch von ihr ein paar Fotos machen. Und kurze Zeit später hat sie einen Reiher in einem Baum fotografiert. Das habe ich auch noch mitbekommen, aber irgendwann war ich dann so müde vom Ausflug und den ganzen Eindrücken, dass ich in meinem Körbchen eingeschlafen und erst wieder aufgewacht bin, als "Frauchen" das Auto vor der Haustür geparkt hat.Das war ein sehr schöner Ausflug, den mein "Frauchen" und ich gemacht haben ... aber jeden Tag brauche ich das nicht, das ist mir dann doch wieder zu aufregend. Aber so ab und zu mal (1x im Monat vielleicht), das ist okay.Liebe Grüße und bleibt gesund,Euer FIETEFür alle Interessierten ist hier noch ein Link zum Diemelsee: https://de.wikipedia.org/wiki/Diemelsee