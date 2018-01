Lang ist er her ...

Die Fahrt ging nach Füssen ins Allgäu. Von hier aus haben wir Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung (u. a. Kloster Ettal, Schloß Linderhof, Schloß Neuschwanstein und die Wieskirche; und eine Schifffahrt auf dem Forggensee und eine Seilbahnfahrt auf den Tegelberg durften natürlich auch nicht fehlen) gemacht. Und natürlich waren wir auch immer wieder im Freibad oder an einem der schönen Seen und haben "alle 5 gerade sein lassen".Leider mußten meine jüngste Tochter und ich die Papierbilder scannen und den Kontrast ein bißchen verbessern, da nach 23 Jahren die Bild-Qualität etwas gelitten hat.