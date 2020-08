Hallo, liebe myheimatler ...

OLE ist am 30.06.2020 bei meinem "Frauchen" und ihrer Familie (nachdem sein vorheriges Frauchen sich nicht mehr um ihn kümmern konnte) eingezogen.Er hat sich zwar (mit etwas Unterstützung und Hilfe meinerseits) schon ganz gut eingelebt, aber er ist immer noch reichlich schüchtern. Ich hoffe sehr, daß sich das in absehbarer Zeit doch etwas ändert! Und wenn nicht, dann ist es eben so, denn es gibt ja auch unter Euch Menschen welche, die mehr oder weniger schüchtern sind.Aber wenn OLE dann erstmal "aufgetaut" ist, dann werden wir richtig viel Spaß haben (auch bei der Fotografiererei). Das hoffe und wünsche ich mir sehr! Und ich wünsche mir für OLE, daß es ihm bei seinem neuen und wirklich lieben "Frauchen" mit ihrer netten Familie genauso gut gefällt wie mir!Liebe Grüße senden EuchFIETE + OLEAch ja, OLE und ich haben die Bilder 2 + 3 (an jedem dieser 3 Foto-Tage hat unser "Frauchen" je 5 Fotos von uns gemacht) gemeinsam ausgesucht, wobei ich ihm beim Auswählen den Vortritt gelassen habe. Nur Bild 1 hat "Frauchen" allein ausgesucht, OLE und ich waren aber sehr mit "Frauchens" Auswahl einverstanden.