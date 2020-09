"Frauchen" ist ein Goldstück!!!

Mir hatte unser Überraschungs-Ausflug an den Diemelsee am 13.09.2020 so gut gefallen, dass ich im Anschluss daran am liebsten gleich zum Edersee gefahren wäre (und FIETE natürlich auch ... aber der kann sich besser beherrschen und ist geduldiger als ich).Auf mein mehrmaliges Fragen (während der Nachhausefahrt), ob es denn nicht doch ginge, dass wir noch zum Edersee fahren, hat "Frauchen" geantwortet, dass es für heute erstmal genug wäre ... es wäre sonst für FIETE und mich zu anstrengend und zu aufregend, denn ich sei ja jetzt schon ganz quirlig. FIETE sagte gar nichts, denn er hielt ein kleines Nickerchen, da er die Strecke ja schon kannte (zu Hause war ich dann so müde, dass ich ein längeres Nickerchen gehalten habe).Na gut, dann sehen wir den Edersee eben ein anderes Mal. Und vielleicht sieht das mit den bunten Bäumen ja wirklich so schön aus, wie "Frauchen" gesagt hat.In den nächsten Tagen konnte ich es mir aber nicht verkneifen, FIETE und "Frauchen" immer wieder mal zu fragen, wie lange es denn noch bis zum letzten Septembersonntag dauert. FIETE konnte mir da auch nicht weiterhelfen und "Frauchen" sagte, sie würde uns am späten Nachmittag vor dem Sonntag Bescheid sagen, denn dann müssten wir wieder früher schlafen gehen. Ach Menno ... das kann ja noch ewig lang hin sein, bis es soweit ist! Jetzt weiß ich, wie die Kinder sich in der Weihnachtszeit oder bis zu ihrem Geburtstag fühlen!ABER JETZT KOMMT'S: "Frauchen" sagte am 19.09. spätnachmittags zu uns, heute Abend geht es wieder früher ins Körbchen. FIETE und ich haben uns fragend angesehen ... war der letzte Septembersonntag etwa schon morgen? Aber "Frauchen" erklärte auf unsere fragenden Blicke, dass das mit dem Wetter ja immer so eine ungewisse Sache sei und deshalb habe sie beschlossen, dass wir schon am 3. Septembersonntag zum Edersee fahren werden, weil der Wetterbericht schönes Wetter angekündigt hat.Juchuh!!! Unser sehnlichster Wunsch geht in Erfüllung!!!Vor Aufregung konnten wir natürlich fast nicht einschlafen, aber irgendwann kam dann doch die Müdigkeit ...Am nächsten Morgen sind wir um 5.30 Uhr aufgestanden, da die Foto-Tour um den Edersee etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen würde als das Foto-Shooting am Diemelsee, und nach einem ordentlichen Frühstück ging es dann um 6.15 Uhr endlich los.Begleitet hat uns, wie auch schon beim Diemelsee (FIETE's 1. Besuch allein und dann FIETE und ich zusammen), die älteste Tochter von "Frauchen". Denn "Frauchen" kann ja nicht gleichzeitig die Fotos machen, uns alles zeigen und erklären und zusätzlich auch noch auf uns aufpassen.Es war ein sehr schöner, aber auch ein sehr anstrengender Ausflug. Anstrengend deshalb, weil wir noch früher als beim letzten Mal aufstehen mussten, dann aus dem Auto raus, Fotos machen, einen Moment gucken, wieder ins Auto rein, ein Stück fahren, wieder aus dem Auto raus und Fotos machen und gucken und das um den ganzen See herum. Wir (FIETE und ich) haben zwar auf der Heimfahrt ein kleines Nickerchen gehalten, aber zu Hause waren wir von den ganzen Eindrücken so "erschlagen", dass wir unsere Mittagsmahlzeit komplett verschlafen haben (dabei waren wir um 9 Uhr "schon" wieder zu Hause).Abends (vor der Schlafenszeit) haben wir uns bei "Frauchen" für den schönen Ausflug bedankt und gesagt, dass wir den Edersee zwar interessant finden, uns der Diemelsee aber wesentlich besser gefällt (weil man da einfach leichter ans Wasser kommt) und wir doch, bitte bitte, das nächste Mal lieber wieder dorthin fahren möchten. Aber zum Vergleich der 3 Seen müssten wir wohl doch erst noch zum Twistesee, denn den können wir nicht einfach ausfallen lassen."Frauchen" will mal sehen, was sich da machen lässt. Ob das aber schon am nächsten Sonntag oder erst im Oktober mit dem Twistesee etwas wird, hängt nicht nur vom Wetter ab. Wahrscheinlich wird es aber wieder eine Fast-Spontan-Aktion, da der See der kleinste von den 3 Seen ist und die Tour nicht ganz so aufwändig geplant werden muss.Wir lassen uns von "Frauchen" einfach wieder überraschen ... und wenn es dieses Jahr mit dem Twistesee nichts mehr wird, dann klappt es bestimmt im nächsten Jahr.So, liebe myheimatler, ich hoffe, Ihr habt erstmal genug Lesestoff und Bilder zum Ansehen ... ich brauche jetzt erstmal eine Pause, denn meine Flossen schmerzen (die sind für das Schreiben nicht gemacht).FIETE hat mir gerade auf die Schulter geklopft und gesagt, ich hätte meine Sache mit dem Ausflugsbericht und den Bildunterschriften sehr gut gemacht und er habe mich kaum verbessern müssen. Und auch "Frauchen" war begeistert, was ich da zustande gebracht habe.Die Bilder haben wir wieder in Teamarbeit ausgesucht.Viel Spaß beim Lesen des Beitrags und dem Ansehen der Bilderwünschen EuchEuer FIETE, Euer OLE und natürlich unser "Frauchen" (ohne die diese ganzen Aktionen nicht stattgefunden hätten)Bleibt gesund!