Der Radiosender Laut FM Korbach sendet auch im diesem Jahr wieder am Heiligabend und am Silvesterabend ein Buntes Programm!

auch im diesem Jahr wieder am HeiligabendVon 10 Uhr 00 Bis 16 Uhr00 für seine Hörerdie schönsten Weihnachtslieder und amSilvesterabend sendet Laut FM KorbachVon 18 Uhr 00 Bis 0 Uhr 00 ein6 Stündiges Musikprogramm daswie immer Bunt gemischt ist.Alle die am Heiligabend schöneWeihnachtsmusik und am Silvesterabendein Buntes Musikprogramm im Radio hörenwollen sind ganz herzlich zum zuhören eingeladen.Zuhören kann wie gewohnt unter diesem Link http://stream.laut.fm/korbach

Zuhören könnt ihr auchüber www.radio.debei Radio de müsst ihrKorbach eingeben unddann auf Play klickenund schon seit ihr Liveim Radio als Hörer dabei!Der Radiosender Laut FM Korbachsendet auch jede Nacht undauch das ganze Wochenendefür seine Hörer ein BuntesMusikprogramm dasvom Autodj ins Radioeingespielt wird.