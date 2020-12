Das Rezept der "Orangen-Mandel-Makronen" ...

Die Orangen-Mandel-Makronen sind (genau wie die Kokos-Makronen) in den Augen meiner jüngsten Tochter und mir nicht "der Hit"!Man kann sie zwar essen (nach der 2. Makrone hat man das Gefühl "pappsatt" zu sein), aber sie schmecken zu sehr nach Orange (obwohl meine Tochter nur einen Bruchteil der Orangen-Zutat genommen hat) und man hat das Gefühl, es wird immer mehr Masse im Mund statt weniger. Außerdem klebt das Zeug am Gaumen und an den Zähnen, was etwas unangenehm ist.Wir haben die Makronen nach dem Abkühlen probiert, dann nach ca. 12 Stunden und nach ca. 24 Stunden ... wir dachten, dass sie nach einer längeren Ruhezeit vielleicht besser schmecken, aber dem war nicht so.Aber das ist nur die Meinung von meiner Jüngsten und mir. Wer eine Alternative zu Kokos-Makronen und Haselnuss-Makronen sucht, sollte, trotz unserem negativen Urteil, die Orangen-Mandel-Makronen einfach mal selbst ausprobieren ... die Geschmäcker sind ja, Gott sei Dank, verschieden.Wer die Orangen-Mandel-Makronen nachbacken möchte, findet viele verschiedene Rezepte unter CHEFKOCH.DE.Wir wünschen allen, die die Makronen auch backen wollen, viel Spaß beim Backen und hoffen, dass sie Euch besser schmecken als uns!