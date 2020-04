Darf ich mich vorstellen? ...

Ich habe also fast den ganzen Sommer 2019 in einem Souvenir-Shop gesessen und darauf gewartet, daß mich jemand kauft und mir dann die große weite Welt zeigt. Anfang September war es dann endlich soweit. Zwei junge Mädels betraten den Laden, guckten sich eine Weile um (sie brauchten ein Mitbringsel für ihre Mutti, denn die hatte sich einen Plüsch-Seehund gewünscht), sahen mich (die anderen Seehunde wurden nur kurz angesehen) und ich war gekauft (ich hatte mich auch von meiner schönsten und besten Seite gezeigt).Jetzt konnte das große Abenteuer beginnen! Die Mädels hatten mir erzählt, wo es hinging und ich war sehr neugierig, was mich auf der Fahrt nach Nordhessen (in den Landkreis Waldeck-Frankenberg) und bei meiner neuen Besitzerin erwarten würde.Ein bißchen Angst hatte ich aber auch, denn was wäre, wenn es mir ohne die Ostsee und bei der neuen Besitzerin nicht gefallen würde?!Die beiden Mädels haben (bevor die Reise ins für mich doch Ungewisse losging) mit mir noch ein paar Erinnerungsfotos von Fehmarn gemacht (falls mich doch mal das Heimweh packen sollte) und mir versprochen, daß ich jederzeit ihre Urlaubsfotos von meiner Heimat ansehen könne.Meine Sorge, es könnte mir bei der neuen Besitzerin (und auch ohne Ostsee) nicht gefallen, war total unbegründet. Meine neue Besitzerin ist total lieb und auch mit dem Haustier (ein Kater) verstehe ich mich total gut. Und nach 1 Woche hatte ich mich auch daran gewöhnt, daß die Landschaft etwas hügelig ist und man dadurch nicht bis zum Horizont gucken kann. Ach ja, schöne Sonnenuntergänge gibt es in meiner neuen Heimat ebenfalls ... nur ohne Wasser.Seit dem 07.09.2019 bin ich jetzt bei meiner neuen Besitzerin (oder sagt man da auch "Frauchen"?) und habe es noch keinen Tag bereut, daß ich "ausgewandert" bin!