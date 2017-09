Besuch in Bad Harzburg

Nachdem ich am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr endlich bei meiner Mutti angekommen war (wegen der vielen Nebelbänke mit Sichtweiten mit teilweise nur 50m habe ich 3 Stunden für die 160km gebraucht statt 2 Stunden), haben wir erstmal gemütlich gefrühstückt.Nach meiner "Eichhörnchen-Knipserei" (vorheriger Beitrag) sind wir dann gegen 11.15 Uhr zu unserer "Harz-Tour" aufgebrochen, die uns dieses Mal nach BAD HARZBURG (mit Zwischenstopps in TORFHAUS, wegen dem BROCKEN-Blick und beim RADAU-WASSERFALL) führen sollte.In TORFHAUS wurde mir der Blick (und somit auch mein Foto) auf den BROCKEN durch sehr diesige Sicht verwehrt. Aber es gab ja noch die Möglichkeit, es auf dem Rückweg nochmal zu versuchen (meistens wird das Wetter ja gegen Abend nochmal richtig schön). Aber auch auf der Rückfahrt hat es mit dem Foto nicht geklappt, da die Sicht noch schlechter war als am Vormittag.Da war es am RADAU-WASSERFALL wesentlich besser und da dort nicht viele Menschen unterwegs waren, hat es auch mit den Fotos geklappt.In BAD HARZBURG haben wir zuerst das CAFE WINUWUK aufgesucht. Mit ca.12 Jahren war ich mal mit meinen Eltern dort, und ich wollte wissen, ob es dort noch immer so aussieht (innen und außen), wie ich es in Erinnerung hatte. Und tatsächlich, es sah dort noch genauso aus wie damals. Da habe ich mich richtig gefreut.Vom CAFE WINUWUK (es liegt etwas außerhalb vom Stadtkern) ging es zurück in die Stadt.Dort sind wir dann gemütlich im Kurpark und in der Kurpromenade spazierengegangen. Und nach einer kleinen Stärkung in einem Bistro haben wir uns dann gegen 17.45 Uhr wieder auf den Heimweg gemacht.