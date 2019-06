7. Charity Run der Hells Angels

Die Ausfahrtstreckeführte dieses Jahr von Goddelsheim über Korbach durch das Twistetal bis nach Diemelstadt Helmighausen, wo eine halbstündige Rast gemacht wurde. Die Rückfahrt führte die rund achtzig Rocker über Volkmarsen und an dem Twistesee vorbei nach Höringhausen und Dorfitter wieder zurück nach Goddelsheim.Fürt alle war es beim perfektem Wetter eine tolle Veranstaltung, die am frühen Morgen des nächsten Tages an einem Lagerfeuer und Musik endete.Die hier gezeigten Fotos sind in Goddelsheim sowie zwischen Goddelsheim und Nordenbeck entstanden.