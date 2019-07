Schöne Heimat Sächsische Schweiz

Tag 13Beim ersten Besuch der großartigen Festung Königstein haben wir nicht alles sehen können.Das Informationsbüro bietet einen kundenfreundlichen Service an.Man kann sich mit dem Ausweis registrieren lassen und hat die Möglichkeit, innerhalb von 7 Tagen, kostenlos, ein zweites Mal umzuschauen.Wieder stehen wir vor den mächtigen Mauern der Festung und sind beeindruckt, was Menschenhand geschaffen hat.Nachdem wir die wundervolle Aussicht genossen haben, fahren wir weiter.Bad Gottleuba ist unser Ziel. Freunde besuchen.Herzlich werden wir aufgenommen und es geht spät zurück.Das war es dann.Mit etwas Wehmut im Herzen denken wir an die morgige Rückfahrt.Es war toll in unserer schönen Heimat der Sächsischen Schweiz.