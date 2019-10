Zwei Großturniere in einer Woche

Königsbrunn : TSC dancepoint e. V. |

Stefanie Pavelić und Bogdan Ianoşi starten in der Professional Devision

Die Standard Clubtrainer des TSC dancepoint Königsbrunn Stefanie Pavelić und Bogdan Ianoşi, die auch als Standard Profitanzpaar aktiv sind, starteten im Oktober erstmalig in der Professional Devision. Und es sollte nicht nur irgendein Turnier sein.

Europameisterschaft und Weltmeisterschaft in nur einer Woche

Am 13.10.2019 ging es nach Moldavien in die Hauptstadt Chișinău, in der im schönen Palast der Republik die Europameisterschaft der Professionals ausgetragen wurde. Steffi und Bogdan nutzten wie auch viele andere Paare diese EM quasi als Generalprobe für die gerade mal 6 Tage später stattfindende Weltmeisterschaft. Schönes kraftvolles und ästhetisch sehr ansehnliches Tanzen bescherte dem jungen sympathischen Standardpaar den 14. Platz, auf den sie zurecht stolz sein können.

Zweitbestes deutsches Paar

Am 19.10.2019 hatte die Tanzschule Oliver Thalheim & Tina Spiesbach in die Leipziger Messe geladen. In der für diese Großveranstaltung mit 2500 Besuchern entsprechend schön gestaltete Messehalle wurde die Weltmeisterschaft im Rahmen eines Balls ausgetragen. Paare aus 19 Nationen waren am Start. Fünf davon aus Deutschland. Nach einer sehr starken Vorrunde am Vormittag hieß es für Steffi und Bogdan Viertelfinale. Bei derartigen Veranstaltungen ist es für alle Paare stets Ziel, sich mit ihrem Vorrunden-Ergebnis für die Abendveranstaltung zu qualifizieren. Mit am Ende dem 18. Platz und als zweitbestes deutsches Paar kann das Trainer- und Turnierpaar aus Königsbrunn mehr als zufrieden sein.

Kein geringerer als Joachim Llambi

Turnierleiter dieser WDSF-Weltmeisterschaft war kein geringerer als Joachim Llambi, den man aus der Fernsehshow Let’s Dance als strengen Juror kennt. Mit viel Witz und Charme führte er souverän durch das abendliche Programm.

Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf

Wie in anderen Sportarten gilt auch im Tanzsport die Weisheit: Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf. Heute schon wieder sind Steffi und Bogdan auf dem Weg nach nach Wien, um sich mit ihren Trainern zur Vorbereitung für die Show WM Standard in zwei Wochen in Dresden zu treffen. Ein wirklich strammes Pensum, das die beiden gerade absolvieren. Wir sind gespannt auf das nächste Turnier und sind uns sicher, dass es wieder schönes zu berichten geben wird.