Weibliche B-Jugend zeigt zwei Gesichter beim Start in die ÜBOL

Im zweiten Spiel traf man auf die zweite Mannschaft des TSV Haunstetten, denen man in allen Bereichen überlegen war. So konnte das Derby deutlich mit 28:10 gewonnen werden. Mit den zugesprochenen Punkten aus dem Meitingen-Spiel belegt der BHC Königsbrunn aktuell den dritten Tabellenplatz der Übergeordneten Bezirksoberliga Südwest, was durchaus dem Können der Mädels entspricht. Und wer weiß, wie es in dieser Saison weitergeht; auf jeden Fall sollte das obere Tabellendrittel als Saisonziel angepeilt werden!