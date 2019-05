WBC-Weltmeisterin Tina Rupprecht im Flammbistro

Königsbrunn : Flammbistro Le Tresor |

Vortrag über unser Wasser mit WBC-Weltmeisterin Tina Rupprecht.



Unser Wasser ist Leben –

Wasser in seiner reinsten Form fasziniert uns und diese Faszination und unser Wasser-Wissen möchten wir an Sie weitergeben. Wasser schmeckt nicht nur hervorragend, sondern ist das Lebenselixier unseres Körpers und erfüllt dabei verschiedene lebensnotwendige Aufgaben. Dabei ist nicht jedes Wasser auch ein gutes Wasser. Ein Wasser in seiner natürlichen Form, rein und energetisch aufgewertet, leistet den vollkommensten Beitrag zu unserem Wohlbefinden. Wir haben daher innovative und individuelle Lösungen entwickelt, damit Sie täglich hochwertiges Wasser schmecken, erleben, genießen und nutzen können.



„Ja man merkt es schon, man regeneriert schneller, vor allem nach sehr intensiven Trainingseinheiten fühlt man sich einfach schneller wieder fit und dadurch, dass ich die Anlage zuhause habe, trinke ich auch automatisch mehr, weil ich immer mein abgefülltes Wasser dabeihabe und dann trinke ich automatisch auch mehr. Man merkt es auch bei der Nahrungszubereitung, allein das Aroma von den Lebensmitteln, wenn ich das wasche mit dem Wasser, es ist etwas ganz anderes.“ Tina Rupprecht



Eine gemeinsame Philosophie mit vereinter Kraft bekannt machen.

Wir setzten auf einen ökologischen, nachhaltigen und hochwertigen Lebensstil. Der Gründer und Visionär Helmut Preiss hat bereits sehr früh verstanden, dass reines Wasser eine enorme Wirkung auf uns hat. Jedoch bleibt dieses Potential vielen Menschen verborgen. Auf diesem Gedanke hat er das Unternehmen H.Preiss International aufgebaut und mittlerweile zu einem erfolgreichen Unternehmen im Bereich der Wasseraufbereitung geführt. Mit unseren innovativen Produkten und mit einem starken Serviceteam im Hintergrund schaffen wir täglich ein stärkeres Bewusstsein für die Bedeutung von Wasser auf unsere Gesundheit. Viele unserer Kunden könnten sich ein Leben ohne uns nicht mehr vorstellen, da wir ihnen ein völlig neues Lebensgefühl geben.



Wir bitten um Reservierung - Autogrammwünschen werden sehr gerne erfüllt!

+49 8231 9267138



Bilder: Tina Rupprecht; H.Preiss International