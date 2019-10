Vorbereitung auf Punktrunde der U13 des EV Königsbrunn beendet

Zwei Wochen später, am 28.09.2019, liefen die Kids erneut auf heimischem Eis zum zweiten Vorbereitungsspiel gegen den ERC Lechbruck auf. Verstärkt mit einigen Gastspielern aus Landsberg, die 13 Tage zuvor noch als Gegner auf dem Eis standen, sollte es an diesem Samstag Nachmittag doch schon besser für den EV Königsbrunn aussehen. Man besiegte denn ERC Lechbruck mit 12:8. Co-Trainer Andreas Bauer zeigte sich nach dem Spiel zufrieden und die Jungs und Mädels des EV Königsbrunn verließen mit einem Grinsen im Gesicht das Eis.Zum letzten Vergleich der Vorbereitung machte sich die U13-Mannschaft, noch vor dem ersten Tageslicht auf nach Neu-Ulm. Gegner an diesem Samstag Morgen sollte der dort beheimatete Ligakonkurrent VfE Ulm/Neu-Ulm sein. Treffpunkt 7:30 Uhr, Spielbeginn 9 Uhr.Besonders den mitgereisten Eltern, stand die frühe Uhrzeit noch ins Gesicht geschrieben.Man durfte gespannt sein, wie sich die Kids im ersten Spiel gegen einen Ligakonkurrenten schlagen würden.Früh nach Spielbeginn, nach knapp 6 Minuten, konnten sich die Kids des EVK zum ersten mal freuen. Auf Zuspiel der 18 (David Gerner) und der 10 (Robin Wolf) konnte die Nummer 21 (Luca Baier) zum 1:0 einschieben. Es stellte sich schnell heraus, das Ulm an diesem Morgen ein schlagbarer Gegner sein könnte. So musste der gegnerische Goalie noch wären des ersten Drittels weitere drei mal hinter sich greifen ( 8 Min. Gerner, 17 Min. Schädlich und 19 Min. Wolf).Das zweite Drittel sollte so weiter gehen, wie das erste Drittel geendet hatte. Ein ums andere Mal kamen die Kids des EV Königsbrunn gefährlich vor den gegnerischen Schlussmann und verwandelten mehrere Chancen. Ulm konnte, bis auf wenige Konter, dem nicht viel entgegensetzen. Zwar musste sich, der nach 30 Minuten, für Annika Kraft eingewechselte Torhüter Tobias Schuster schon nach 1 Minute und 44 Sekunden geschlagen geben. Dieses Gegentor kann aber nicht Ihm sondern einem Patzer in der Verteidigung zugeschrieben werden. So endete das zweite Drittel beim Zwischenstand von 1:10.Im Schlussabschnitt schien es dann so, als wollte jeder der Kids aus Königsbrunn noch ein weiteres Tor schießen. Dabei wurde aber mehrere Mal das eigene Tor vergessen. Diese Unachtsamkeiten wurden von den Donaudevils gnadenlos ausgenutzt. So kamen die Ulmer Stürmer zu 5 weiteren erfolgreichen Abschlüssen. Im Gegenzug, sollte der Ansturm auf das Tor der Gastgeber aber auch nicht ohne zählbare Erfolge bleiben und der Puck zappelte weiter sieben mal in den Maschen des Ulmer Tors. Das Spiel endete nach 60 Minuten beim Endstand von 6:17 Toren und 2:8 Strafminuten,Rückblickend auf das Spiel in Ulm kann es aber noch nicht komplett als Marker für die kommende Punktrunde gelten. Da der VfE Ulm/Neu-Ulm erst seit einer knappen Woche auf heimischem trainieren kann, kann sich bis zum nächsten Aufeinandertreffen, dann am 26.10.2019 in der Hydrotec Eisarena noch einiges auf Ulmer Seite ändern und der Trainingsrückstand etwas aufgeholt werden.