U16 Juniors sind zurück

Endlich war es so weit! Unsere Juniors, U16 hatten am Samstag, den 04.09.21 ihr erstes Scrimmage in Bad Tölz gegen die Capricorns.Das harte Training hatte sich ausbezahlt und unsere Jungs konnten ein spannendes Spiel gegen einen guten Gegner bestreiten. Während sich unsere Defense durch exzellente Stopps des gegnerischen Angriffs auszeichnete, konnte man schon in Ansätzen erkennen, zu welcher Leistung unsere Offense fähig ist.Nun sind die Ants Juniors, U16 nicht mehr zu stoppen und wir freuen uns auf das nächste Scrimmage.Ihr brennt auch für American Football? Dann kommt zu uns. Wir trainieren dienstags und freitags von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr.Mehr Infos: headcoach_u16@koenigsbrunn-ants.com