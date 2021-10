U15 des EV Königsbrunn sichert sich vorerst den 3. Tabellenplatz

Die gestrige Auswärtsfahrt ging zum Ligaunbekannten nach Pfaffenhofen an der Ilm. Mit nur 13 Feldspielern und einer Goaliefrau war man sich anfangs unsicher über den Ausgang des Spiels.Im ersten Drittel konnten die Pinguine nach 13 Minuten mit 2 zu 0 in Führung gehen (Stache und Gerner) Die Pfaffenhofener kämpften sich aber zurück und nutzten zwei kleine Fehler der Pinguine aus und schon stand es 2 zu 2. Die Kinder konnten aber nochmals punkten (Stache) und so gingen sie mit einer 2 zu 3 Führung in die wohlverdiente erste Pause.Im zweiten Drittel waren die Pinguine die bessere Mannschaft und erspielten sich mit einigen schönen Spielzügen einen Drittelendstand von 2 zu 6 (zweimal Gerner, Bauer in Überzahl)Das letzte Drittel wurde etwas härter. Einige Strafzeiten auf beiden Seiten standen auf der Uhr. Beide Mannschaften waren sich auf Augenhöhe und beide Goalies haben sichtlich super gehalten. Zwei Minuten vor Schlusspfiff konnten die Pinguine dann nochmals die Scheibe hinter die Pfaffenhofener Schlussfrau schieben (Wolf) und zum 2 zu 7 Endstand erhöhen.Beide Trainer der Pinguine waren sehr zufrieden.Die Mannschaft hat heute super zusammengespielt und mit schönen Spielzügen abschließen können. Unsere einzige Goaliefrau Annika hat im Tor super pariert und die Pinguine im Spiel gehalten.Das für heute, Sonntag, 31.10.21, angesetzte Spiel gegen den AEV II wurde von seitens des AEV´s, wegen mangelnder Torhüter, abgesagt. Die Neuansetzung des Spiels wurde auf Ende Februar verschoben.Die U15 hat jetzt erstmal Pause. Am 14.11. bestreiten sie ein Freundschaftsspiel beim ERC Lechbruck und am 28.11 geht es dann weiter in der Meisterschaftsrunde. Zu Gast sind die Pinguine dann beim ESC Geretsried.