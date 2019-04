U13 Knaben des EV Königsbrunn gehören zu den Gewinnern des LEW-Wettbewerbs „Leistung lohnt 2018“

Beim Wettbewerb „Leistung lohnt 2018“ bewarben sich im vergangenen Sommer 30 Mannschaften aus der Region für das Trikotsponsoring. Unter ihnen wählte eine LEW-Jury die zehn Siegerteams aus. Dabei zählten nicht nur die sportlichen Leistungen und Erfolge. Genauso entscheidend war, wie kreativ die jungen Sportlerinnen und Sportler ihre Bewerbung gestalteten. Die Eishockeyspieler des EV Königsbrunn konnten die Jury mit einem selbstgebauten, illuminierten Miniatur-Eisstadion überzeugen. In der Mitte waren überdimensionale Schlittschuhe, ein Schläger, Handschuhe sowie ein LEW-Helm montiert, auf der Bande prangten die Portraits aller Spieler.Der Abschluss von „Leistung lohnt 2018“ markiert zugleich den Auftakt einer neuen Runde des Wettbewerbs. Ab sofort können sich Jugendsportmannschaften wieder für das Trikotsponsoring bewerben. Dabei kommt es vor allem auf die kreative Umsetzung an: Je origineller und peppiger ein Team seine Bewerbung gestaltet, desto besser sind die Gewinnchancen. Jugendsportmannschaften aller Sportarten sind zum Mitmachen eingeladen. Weitere Infos unter: www.lew.de/leistung-lohntMit dem Wettbewerb „Leistung lohnt“ unterstützt LEW seit 2003 Jugendmannschaften aller Sportarten mit einer jährlichen Fördersumme in Höhe von insgesamt 15.000 Euro.LEW-Pressetext